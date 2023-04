Boletim semanal regisotrou 877 casos em uma semana (Franklin de Freitas)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 12/4 a 18/4) 877 novos casos da doença – uma média de 125 por dia. A redução de novos casos é de 7% em relação à semana anterior, quando eram 945. Foi a terceira queda seguida nos boletins semanais. Os últimos dois trouxeram queda de 9% e 3%, respectivamente.



No mesmo período, foram divulgadas cinco mortes por Covid-19. As vítimas são três mulheres e dois homens, todos com 76 anos ou mais e com comorbidades.



Na terça-feira), a cidade contabilizava 787 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



Com os novos casos confirmados, 589.129 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 579.727 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.719 óbitos por Covid-19 na cidade desde o início da pandemia.



Ontem, havia um paciente internado em leito de UTI SUS em Curitiba, em decorrência da Covid-19. Não havia pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



Ministra — A ministra da Saúde, Nísia Trindade, defendeu, ontem, que o Brasil tenha o que chamou de programa para preparação frente a futuras pandemias. Ao participar de audiência pública nas comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, na Câmara dos Deputados, ela disse estar trabalhando nessa área junto à Organização Mundial da Saúde (OMS).