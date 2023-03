Boletim semanal trouxe mais 778 casos na cidade e cinco mortes (Peter Ilicciev/Fiocruz)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (8), mostrava que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 1/3 a 7/3) 778 novos casos da doença – uma média de 111 por dia, aumento de 29,4% de novos casos com relação à semana anterior, quando era 601. Foi a quarta alta seguida de casos novos.



No mesmo período, foram divulgadas cinco mortes por Covid-19. As vítimas são quatro mulheres e um homem. Quatro com 67 anos ou mais e um com 51 anos, a idade mais baixa registrada nas últimas semanas. Todos com comorbidades.



Até terça-feira (7), a cidade contabilizava 849 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



Com os novos casos confirmados, 583.458 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 573.912 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Até o momento, foram contabilizados 8.697 óbitos por covid-19 na cidade desde o início da pandemia.



Ontem, havia dois pacientes internados em leito de UTI SUS em Curitiba, em decorrência da Covid-19. Havia quatro pacientes em leito de enfermaria SUS por Covid-19.



Vacina bivalente

Por conta da baixa procura pela vacinação bivalente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba decidiu ampliar a convocação do público já realizada anteriormente. A partir desta quinta-feira (9), estarão aptos a receber o reforço todos os nascidos até 1953. Com esse chamamento, ficam contemplados todos com 70 anos ou mais, além daqueles que completarão essa idade no decorrer de 2023.



Para receber o reforço da vacina bivalente anticovid é necessário, ainda, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação. A vacina estará disponível em 107 postos de saúde, das 8h às 17h. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.



A aplicação da bivalente iniciou em Curitiba em 27 de fevereiro.