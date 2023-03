Sequência de altas serve de alerta para antes da chegada do frio (Marcelo Camargo/ABr)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (22), mostra que a capital paranaense registrou nova alta de casos novos. Isso acontece pela sexta semana seguida. Nos últimos sete dias (de 15/3 a 21/3) foram 910 novos casos da doença – uma média de 130 por dia, aumento de 10,3% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 825.



No mesmo período, foram divulgadas três mortes por Covid-19. As vítimas são três homens. Todos com 81 anos ou mais e comorbidades. Até esta quarta, a cidade contabilizava 968 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. No boletim da semana passada eram 833 casos ativos.



Com os novos casos confirmados, 585.193 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 575.522 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Até o momento, foram contabilizados 8.703 óbitos por Covid-19.



Até esta quarta (22), havia um paciente internado em leito de UTI SUS em Curitiba, em decorrência da Covid-19. Havia seis pacientes em leito de enfermaria SUS por Covid-19.



A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alteração dos dados ao longo do dia. Os boletins de Curitiba são semanais, sempre divulgados às quartas-feiras.



Paraná

Já no cenário estadual, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 2.280 casos e 26 mortes por Covid-19 no boletim semanal divulgado na segunda-feira. Os novos números mostram que, depois de altas sucessivas, houve queda de novos casos confirmados.

O boletim mostrou redução de 13,4% na média móvel em relação a duas semanas atrás. No boletim divulgado na semana passada ainda era registrado alta na média móvel — 4,5%. A média móvel de mortes manteve-se estável em uma semanal.

O total de casos no Paraná chegou a 2.911.560 no boletim de segunda-feira. As mortes saltaram para 45.802desde o início da pandemia do novo coronavírus, em 2020.

Saúde começa nesta quinta-feira a vacinar pessoas com deficiência com a bivalente

A partir desta quinta-feira (23), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid para as pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais. O novo chamamento inclui mais 9 mil pessoas residentes no município.



A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.



“É hora de alguns grupos se vacinarem novamente, de agregarmos essa nova camada de proteção à população mais vulnerável à Covid-19”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



Pessoas com deficiência, já acompanhadas pelo SUS Curitibano ou vacinadas anteriormente como parte deste grupo, não precisarão apresentar comprovação da condição.



Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como parte do grupo de pessoas com deficiência, devem apresentar alguma documentação que comprove a sua condição.



Englobam o grupo das pessoas com deficiência permanente aquelas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais (como trabalhar, ir à escola, brincar).

Bancos de sangue do Paraná estão no limite e pedem urgência nas doações

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforçou, nesta quarta-feira, a urgência para a doação de sangue no Paraná, em especial dos tipos O-, e B-, que estão com suas reservas em condição crítica, com estoque suficiente para até dois dias.



“Sempre que falamos sobre doação, reforçamos um ponto especial: não existe substituto para o sangue. Por isso, o ato de doar não é somente uma ação solidária, mas de importância incalculável para salvar vidas. Com uma única doação, é possível ajudar até quatro pessoas que precisam de sangue”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.



Os homens podem doar a cada dois meses, em quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, numa máxima de três doações ao ano. Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio).

É responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná.