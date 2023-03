O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (29), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 22/3 a 28/3) 1.075 novos casos da doença – uma média de 154 por dia. O aumento de novos casos foi de 18% em relação à semana anterior, quando eram 910. Foi a sétima semana seguida com alta na média diária.



No mesmo período, foram divulgadas quatro mortes por Covid-19. As vítimas são três mulheres e um homem. Todos com 50 anos ou mais e comorbidades.



Na terça-feira, a cidade contabilizava 853 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. O número é menor que o divulgado na semana passada, quando eram 968.



Com os novos casos confirmados, 586.268 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 576.708 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.707 óbitos por Covid-19 na cidade.



Passados três anos desde o primeiro caso de Covid-19 registrado no país, o Brasil alcançou na terça-feira 700 mil mortes causadas pela doença. Um número que compreende todas as trajetórias interrompidas e famílias enlutadas.



Apesar de aparentemente controlada a doença, o Ministério da Saúde reforça que a vacinação anticovid é a melhor forma de prevenção.



Dados da plataforma LocalizaSUS mostram que o Brasil registrava 5,6 milhões de doses de vacinas Covid-19 bivalentes aplicadas na população até o momento.