Dados do Estado e do Ministério confirmam tendência (Franklin de Freitas)

Levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil e da qual o laboratório curitibano Frischmann Aisengart faz parte, demonstra que os índices de positividade para Covid-19 nas mais de 980 unidades da rede mantém tendência de queda em todo o Brasil.



As regiões Sul e Centro-Oeste (não inclui DF) registram as maiores taxas de positividade, com 37,61%, e 39,81%, respectivamente. Nas demais regiões, as taxas são de 11, 82% no Nordeste; 20,74% no Rio de Janeiro; 21,26% em São Paulo e 26,89% no Distrito Federal. Os índices se referem à semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro.



A média nacional, considerando todas as unidades da rede, é de 23,50%, uma queda de mais de 4 pontos porcentuais em relação à semana anterior, de 22 a 28 de dezembro, quando a taxa de positividade era de 27,84%



Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, divulgado ontem, a média móvel semanal de casos novos estava em 1.198 no dia 8 de janeiro, uma taxa 55,9% mais baixa que 14 dias antes. Ontem, o boletim confirmou mais 430 novos casos.



A média móvel semanal de mortes estava em 3, ou 62,1% de decréscimo no dia 8 em relação a 14 dias atrás. O boletim de ontem não tinha novas mortes confirmadas.



Ministério da Saúde

Os dados do Ministério da Saúde confirmam essa tendência. Dados até a sexta-feira passada mostrava que a variação de casos baixou em mais 39%, segundo o novo Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

As mortes pela Covid-19 registraram queda de 7% na média móvel. Esse cálculo é feito observando a variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias. Ou seja: a média móvel do dia 14 de cada mês, por exemplo, será comparada com a do dia 1º. Os casos de SRAG em adultos também estavam em queda.