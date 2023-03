Mãe faz inalação em filho: casos estão antecipados (Franklin de Freitas)

Os casos envolvendo problemas respiratórios em hospitais e postos de saúde de Curitiba voltaram a se tornar mais comuns nas últimas semanas e as crianças têm sido as mais afetadas pelo problema, inclusive com a necessidade de internação em alguns casos. É o que revelam informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e pelo Hospital Pequeno Príncipe, que ontem divulgaram alertas e orientações aos curitibanos por conta do aumento na procura por atendimentos de urgência e emergência.



Nas UPAs da cidade, por exemplo, o relatório do painel de monitoramento da Saúde da Capital identificou um aumento de 43% nos atendimentos respiratórios de crianças de zero a 12 anos na segunda-feira e de 76% na terça-feira, comparado à média do mês de março de 2022.



Já no Hospital Pequeno Príncipe, somente nos 15 primeiros dia de março, um total de 4,7 mil crianças e adolescentes foram atendidos no Serviço de Emergência, número que representa 81% de todos os atendimentos realizados ao longo do mês de janeiro. Na comparação com fevereiro, a média diária aumentou em 80 casos, sendo que as doenças respiratórias representam 40% do total de atendimentos.



De acordo com a chefe da Emergência do HPP, Simone Borges da Silveira, na última semana, em apenas um dia, 436 crianças foram atendidas e a espera chegou a até três horas, com a priorização dos casos graves conforme a classificação de risco. Nesta semana, contudo, a situação se agravou ainda mais.



“Desde domingo estamos na média de 500 crianças e adolescentes [atendidos por dia]. Seria uma média para os meses de abril e maio, quando temos o pico de atendimentos, mas este ano está sendo atípico”, afirma a especialista, citando que os casos de bronquiolite em bebês com até dois anos de idade e os quadros de bronquite e asma nas crianças maiores são os problemas mais comuns. Além disso, o hospital também nota uma alta nos casos de diarreia.



A situação causa uma preocupação especial por dois fatores principais. O primeiro deles é que o inverno, o período mais frio do ano, ainda nem chegou, o que indica que o pior ainda pode estar por vir. “Nos preparamos para um aumento maior no volume de atendimentos. Nossa expectativa é atingir 700 crianças atendidas por dia”, afirma Silveira, comentanto ainda que a pandemia de Covid-19 acabou com a sazonalidade que existia para as doenças respiratórias. “Nós perdemos essa sazonalidade, estamos tendo quadros de bronquiolite o ano inteiro. Isso provoca um estresse maior no sistema [de saúde].”



O outro fator é que os médicos na linha de frente também estão percebendo que os jovens pacientes com problemas respiratórios estão apresentando quadros mais complicados do que era o usual, afirma a médica, citando a perda de imunidade ocorrida em meio ao período de isolamento social, a falta de acompanhamento com pediatra e a queda na cobertura vacinal contra diversas doenças explicam o cenário preocupante que agora se desenha.



Por isso, os pais e responsáveis devem ficar atentos ao aplicativo Saúde Já Curitiba, onde são listados, na aba carteira de vacinação, quais são as vacinas pendentes. Estão disponíveis imunizantes para várias doenças de transmissão respiratória, como pneumonias, meningites, sarampo, varicela, caxumba e rubéola, por exemplo. “Manter o calendário de vacinação em dia é uma forma de proteger as crianças de agravamento de muitas doenças. Quem ama vacina”, ressalta a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Cuidados preventivos podem evitar o adoecimento

Tradicionalmente, os meses de outono e inverno são o período de maior circulação dos vírus respiratórios e doenças alérgicas e as crianças e idosos são os mais suscetíveis às alterações climáticas. Por isso, é necessário ampliar os cuidados preventivos para evitar o adoecimento, com atenção redobrada para aqueles com doenças crônicas, como bronquite e asma, por exemplo.



“As pessoas que têm doenças crônicas precisam estar mais atentas nesse período, pois as mudanças bruscas de temperatura e a baixa umidade do ar costumam agredir mais as vias respiratórias, aumentando o risco de adoecimento”, alerta o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides de Oliveira.



Segundo o médico, é preciso manter alimentação balanceada com frutas, verduras e cereais e redução de alimentos processados, hidratação, prática de atividade física, manter ambientes ventilados, estar com a vacinação em dia, além de utilizar o protocolo respiratório quando apresentar sintomas (máscara de proteção, higiene das mãos, proteger nariz e boca ao tossir e espirrar). Além disso, a médica do HPP também recomenda aos pais e responsáveis que não deixem as crianças irem à escola quando apresentarem sintomas gripais, coriza e falta de ar.

Quando o pai ou responsável deve levar o jovem paciente ao hospital?

Ontem (22 de março), o tempo de espera para atendimento no Serviço de Emergência do HPP variava entre duas e três horas. Para dar conta da demanda, sete médicos estavam trabalhando no local, mas com o crescimento no número de pacientes previsto para as próximas semanas, a expectativa é que o tempo de espera também aumente. “A demora vai ser mesmo grande”, adianta Simone Borges da Silveira.



Por conta dessa situação, a chefe do Serviço de Emergência ressalta a importância do acompanhamento regular da criança por um pediatra, o que pode evitar idas desnecessárias a emergências hospitalares. O pediatra é o profissional responsável por fornecer todas as orientações necessárias aos pais, além de indicar as ações adequadas para recuperar a saúde e prevenir doenças.



A atenção pediátrica deve iniciar no nascimento da criança, com assistência ao parto, e continuar nas consultas de puericultura. No primeiro ano de vida, as visitas ao médico devem ser mensais e, com o decorrer do tempo, vão espaçando-se para a cada dois meses, até que seja estabelecida uma consulta por ano para a avaliação de saúde.



Além disso, o Pequeno Príncipe também explica que as crianças que chegam ao Serviço de Emergência são atendidas conforme classificação de risco, baseada em protocolos de referência internacional. Assim, para otimizar o atendimento dos pacientes com os quadros mais graves, os especialistas reforçam quando os pais ou responsáveis devem levar os filhos a um pronto-atendimento.



Deve-se procurar a emergência em casos de: quedas bruscas e de altura elevada; cortes profundos; afogamento; ingestão de corpo estranho; desmaios e/ou crises convulsivas; febres altas e persistentes mesmo com uso de antitérmico; vômito e diarreia persistente, que podem levar a desidratação; falta de ar (os pais que têm oxímetro em casa podem medir a saturação, que não deve estar abaixo de 94).