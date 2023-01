José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, recebeu 1.434.308 visitantes em 2022. A visitação foi 118% maior que a registrada no ano passado, quando 655.335 pessoas estiveram na unidade de conservação. Em comparação com 2019, período anterior à pandemia e melhor ano de visitação da história, o parque recuperou 71% do total de 2.020.358 ingressos daquele período. Os números dos últimos três anos foram impactados pelo ciclo de restrições da pandemia de Covid-19 e retomada após a vacinação.

Segundo a administração do parque, visitantes de 148 países conheceram as experiências do Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Maravilhas da Natureza. Os países com mais representantes foram Argentina, Paraguai, Estados Unidos, França, Uruguai, Espanha, Alemanha, Colômbia, Peru, Inglaterra, México, Chile, Bolívia, Itália, Israel, Holanda, Canadá, Afeganistão e Suíça.

Os brasileiros continuaram com a maioria absoluta dos visitantes, representando 63% do total. Entre os que mais visitaram, os paranaenses ficaram na frente, seguidos de paulistas, catarinenses, gaúchos, cariocas, mineiros e moradores do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Ceará, Acre, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso e Alagoas.

As Cataratas do Iguaçu estão entre as sete Maravilhas da Natureza ao lado do Grand Canyon (Estados Unidos), da Grande Barreira de Coral (Austrália), do Monte Everest (Nepal e China), da Aurora Boreal (Região Polar), do Vulcão Paricutín (México) e das Cataratas Vitória (Zâmbia e Zimbábue). Esse título foi conquistado há 11 anos e ajudou a expandir o turismo na região. Em 2011 o complexo atraiu 1.394.187 turistas e nos anos seguintes, até a pandemia, os registros ultrapassaram 1,5 milhão de pessoas.

ITAIPU BINACIONAL – A Itaipu Binacional, outro ponto turístico que atrai milhares de pessoas em Foz do Iguaçu, recebeu 418.819 visitantes em 2022, número 47% superior ao registrado no ano anterior (285.401 visitantes). O recorde continua sendo em 2019, com 657.300 turistas. No complexo que marca a integração entre Brasil e Paraguai é possível visitar o refúgio biológico Bela Vista, no qual os turistas conhecem a área ambiental, com caminhada pelo zoológico que conta com espécies de animais nativos da Mata Atlântica, e as áreas panorâmicas e internas da hidrelétrica.