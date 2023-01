AEN

As cinco unidades da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR) transacionaram 1,3 milhão de toneladas de produtos hortigranjeiros em 2022, segundo os dados preliminares. O montante financeiro foi de R$ 4,8 bilhões, com preço médio de R$ 3,67 o quilo.



O boletim apresenta, ainda, um comparativo com a movimentação de 2021, quando passaram pelas praças de comercialização as mesmas 1,3 milhão de toneladas. No entanto, o resultado financeiro foi de R$ 3,9 bilhões, com preço médio de R$ 2,99 o quilo. Os dados são do do Boletim de Conjuntura Agropecuária.