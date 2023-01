Reprodução/UFPR

Quem pretende aproveitar as férias para aprender ou adiantar os estudos de língua estrangeira, o Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da Universidade Federal do Paraná inicia as inscrições para os cursos intensivos de verão 2023 no dia 16 de janeiro. As aulas serão realizadas de 30 de janeiro a 17 de fevereiro. Serão ofertadas turmas nas modalidades presencial e on-line.

As inscrições são feitas através do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) Celin, neste link. Antes de fazer a inscrição, é preciso realizar e validar um pré-cadastro, disponível na mesma página do Siga Celin. O pré-cadastro e a inscrição não são garantia de vaga. A inscrição é efetivada após o pagamento do boleto.

O Celin oferece cursos de Alemão, Espanhol, Esperanto, Francês, Inglês, Italiano, Libras, Japonês, Grego Antigo, Latim, Polonês e Português para estrangeiros. As turmas e horários ofertados no curso intensivo de verão estão disponíveis aqui.

Para novos alunos ou alunos do Celin que desejam cursar níveis mais adiantados, é possível fazer um teste de nivelamento. O agendamento para o teste de nivelamento abre no dia 12 de janeiro e tem um custo de R$ 30,00. Neste link é possível acessar os procedimentos para marcar o teste.

Para mais informações, acesse o site e acompanhe o Celin no Instagram.