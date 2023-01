(Hully Paiva/SMCS)

cerca de cem escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) nas dez regionais recebem, neste início de ano, algum tipo de intervenção da Coordenadoria de Obras e Projetos da Secretaria Municipal da Educação.

As melhorias, que preparam as unidades para o retorno das crianças e estudantes, em 14 de fevereiro, são realizadas em todas as regionais e incluem pintura, pisos, telhados, banheiros, refeitórios, adaptações de espaços, entre outras.

Na regional Cajuru, por exemplo, a Escola Municipal Ayrton Senna recebe uma grande reforma, que inclui piso (paver novo), muros, pintura, entre outras melhorias.

Desde 2021, as unidades também receberam adequações nos refeitórios, por conta da ampliação do ensino integral na rede municipal de ensino. A rede curitibana deve ter todas as 185 escolas com oferta do integral até 2024. Atualmente são 126.

“As melhorias garantem mais conforto e segurança dentro das nossas unidades”, afirma a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Nesta terça-feira (17/01), a secretária visitou a reforma do imóvel na Rua Baltazar Carrasco dos Reis, no Rebouças, que abrigará o novo CMEI Curitiba II.

“Esta unidade terá capacidade para atender 105 crianças. As adequações no imóvel estão em andamento, como instalação de lactário, pintura externa e interna, colocação de proteção nos solários, entre outras melhorias”, explicou Maria Sílvia.

CMEI novo para o Bairro Novo

Outro destaque da rede municipal de ensino para este ano será a entrega de um novo Centro Municipal de Educação Infantil. As famílias do Moradias Dom Barusso do bairro Ganchinho (regional Bairro Novo), terão mais uma unidade para o atendimento de crianças até cinco anos (berçário, maternal e pré).

A Prefeitura já iniciou a construção do CMEI, que se chamará Maestrina Esmeralda Rovani, em homenagem à professora da rede e regente do Coral Infantil das 1000 Vozes, falecida em 2021. A unidade terá capacidade para atender 150 meninos e meninas em período integral.

Balanço

Somente no ano passado, a Educação investiu R$ 12,2 milhões em manutenção, ampliação e revitalização de escolas e creches públicas, com 379 unidades atendidas.