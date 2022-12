(Arquivo/ Bem Paraná)

O IBGE divulgou ontem o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até 5 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas, em 59.192.875 domicílios no país. No Paraná, foram contadas 9.282.770 pessoas em 3.397.420 domicílios.



O total do Paraná representa 80,04% da população estimada. Desse total, as mulheres são 4.767.841 (51,36%), enquanto os homens são 4.514.929 (48,64%). O índice de recusa no Paraná (quando o morador não quer responder) ficou abaixo da média nacional: 2,03%, contra 2,59%