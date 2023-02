Arquivo/ABr

O Paraná é o estado brasileiro que oferece a maior quantidade de computadores por aluno entre todas as redes de ensino estaduais do Brasil.

Segundo os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2022, o Paraná conta com computadores e/ou notebooks em 99,4% das instituições da rede estadual de ensino, numa distribuição equivalente a um computador para cada seis alunos da rede estadual, aproximadamente. Em seguida ficam os estados de Mato Grosso do Sul (cobertura em 98,6% das escolas) e Ceará (98%).

Outro destaque da pesquisa é a oferta de conectividade nas escolas. Neste quesito, a rede estadual do Paraná ocupa o primeiro lugar nacional em oferta de Internet entre as redes públicas estaduais. Tal indicativo mostra que todas as 2.109 escolas da rede estadual de ensino do Paraná estão conectadas à internet.