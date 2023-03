Sanepar

A Sanepar abrirá as Centrais de Relacionamento em todas as regiões do Estado, neste sábado, das 9 às 15 horas, para atender presencialmente os clientes. Em Curitiba, são oito endereços; em Londrina e em Cascavel, dois locais em cada município. A relação das cidades e os endereços está disponível no site da Sanepar.



O principal objetivo é facilitar a negociação de débitos em atraso por meio do Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip). O prazo de adesão ao programa foi estendido até 31 de julho.