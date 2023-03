As Centrais Sindicais programaram ato contra juros altos nesta terça-feira na porta do Banco Central , em São Paulo. Os sindicalistas irão, durante o ato, assar e distribuir centenas de quilos de sardinha.

“A intenção é mostrar que os juros altos engordam os tubarões rentistas, enquanto para o povo, só sobra sardinha”, explica o presidente da Força Sindical, Miguel Torres.

Vale destacar que a Taxa Selic está hoje em 13,75%. E, após pressão do movimento sindical, o CNP reduziu a taxa do crédito consignado recentemente de 2.14% para 1,70%.