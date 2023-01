Daniel Castellano/SMCS

Os grandes volumes de chuva que atingiram Curitiba, nesta terça e quarta-feiras (17 e 18/1), geraram inúmeros pedidos, de todas as regionais, à Central 156 de Atendimento ao Cidadão. Boletim emitido às 15h44 desta quarta apontou 209 registros no total, sendo o maior número na Regional Portão, com 92 solicitações, mais que o dobro da Regional CIC, que apresentou 44 pedidos.

“Todos os registros foram encaminhados às secretarias municipais responsáveis para o atendimento emergencial à população afetada”, afirma o Gerente de Operações da Central 156, Ozires de Oliveira.

O maior volume de solicitações foi por queda de árvores ou galhos. Foram 144 situações desta natureza, entre as quais 106 com bloqueio de passagem em vias e passeios. Os pedidos por drenagem e macrodrenagem (situações de alagamentos e erosão ou desobstrução de rios e córregos) corresponderam a 13 solicitações feitas à Central. Foram 7 pedidos por lona feitas ao 156 para atender a moradores do CIC, Santa Felicidade, Tatuquara e Boa Vista.

Os dados correspondem aos registros feitos à Central 156 por telefone ou aplicativo. Outros pedidos por lona e atendimentos emergenciais foram feitos diretamente à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil , que atende pelo fone 199, e à Guarda Municipal (via fone 193).

Atendimento permanente

As equipes do 156 mantêm atendimento permanente pelo portal https://156.curitiba.pr.gov.br/, telefone 156 ou pelo aplicativo Curitiba 156, disponível para celulares nos sistemas Android e IOS.