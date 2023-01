(Cesar Brustolin/SMCS)

A Central 156 de Atendimento ao Cidadão fechou o ano de 2022 com um recorde histórico, tendo alcançado perto de 10 milhões de interações com os curitibanos. Também foram destaques do 156 no último ano o percentual de resolutividade dos pedidos, superior a 90%, e os altos índices de satisfação com as respostas da central e os serviços municipais, que alcançaram 95,24%, e 77%, respectivamente.

No ano passado, foram registradas pela Central 9.739.517 interações com os cidadãos. Os números correspondem às demandas receptivas, recebidas por aplicativo, chat e portal e respostas ativas via telefone e e-mail.

“A Central 156 se consolida como principal canal de comunicação entre a Prefeitura de Curitiba e o cidadão. Os resultados de 2022 refletem o direcionamento da administração municipal no sentido de digitalizar o acesso aos serviços e informações para a população. A agilidade e a qualidade no atendimento reforçam a confiança neste processo”, observa o gerente de Operações da Central 156, Ozíres de Oliveira.

Informações e serviços

A mobilidade por transporte público esteve no top 3 das demandas por informações tendo o horário de ônibus com 4.768.700 registros; itinerário de ônibus, 2.483.401 e cartão transporte 447.682.

Nos pedidos por serviços a lista dos três mais pedidos é encabeçada pela coleta de resíduos, com 155.981; questões relacionadas ao trânsito, com 52.174 e iluminação pública, 48.303.

Canais de Atendimento

O aplicativo Curitiba 156 foi o canal preferido para a solicitações de informações e serviços com 84% das interações. Do total de interações com a Central em 2022, 7,8 milhões foram pelo app. Em 2021 as demandas registradas pelo aplicativo foram de 5,1 milhões. Na sequência vieram os pedidos por telefone, com 13,88%; chat, 0,63% e Portal https://156.curitiba.pr.gov.br/, com 0,60%.