Pesquisa mostra alta demanda pelo Centro de Curitiba (Franklin de Freitas)

O Centro de Curitiba foi a região mais procurada para aluguel de imóveis residenciais em janeiro deste ano, totalizando 9,5% da demanda, com aumento de 2,7% em relação à mesma época do ano passado. Uma pesquisa feita pela DataZap+, braço de inteligência do portal de venda de imóveis da OLX, detectou os bairros mais requeridos para venda e aluguel de imóveis em Curitiba. O levantamento também destacou a variação dos preços na Capital. Historicamente o Centro sempre foi bem visado para locação.



Quanto à procura por bairros, o Portão também foi um destaque, ocupando a segunda posição com 5,41% da demanda de locação. Os outros bairros mais procurados para aluguel, em ordem decrescente, são: Água Verde, Cidade Industrial de Curitiba, Bigorrilho, Pinheirinho, Cajuru, Novo Mundo, Boa Vista e Rebouças.



A pesquisa, que traz dados dos portais de anúncios ZAP e Viva Real, também destacou os bairros procurados para venda. O Água Verde acumulou 7,01% da demanda de venda, sendo o mais procurado na categoria. Em comparação ao ano passado, diminuiu 0,2% em relação a 2022. Já o segundo mais procurado para vendas é o bairro Portão com 6,15% do total, ocupando a mesma posição nas pesquisas para aluguel.



Os outros bairros mais procurados para venda, em ordem decrescente, são: Cidade Industrial de Curitiba, Centro Bigorrilho, Campo Comprido, Novo Mundo, Cristo Rei, Pinheirinho e Boa Vista.



O Volume Geral de Vendas (VGV) de Curitiba chegou a R$ 3,2 bilhões em imóveis novos comercializados ano passado.



Vale destacar que 8 dos bairros citados são os mais procurados tanto para locação quanto para venda.

Segundo a pesquisa da DataZap+, os imóveis mais procurados para locação têm até 50m², com 2 dormitórios e uma vaga para automóveis. Já para vendas, os mais procurados têm de 50m² a 70m², com 3 dormitórios e uma vaga.