Ricardo Marajô/SMCS

A vida de Giuliano Belchiori, 17 anos, é uma luta, literalmente. O rapaz, que mora no Tatuquara, treina karatê todas as terças e quintas à noite no Centro de Lutas do Tatuquara.

São aulas de duas horas que ele encara desde os 9 anos de idade e tanto tempo de tatame renderam ao rapaz, em fevereiro deste ano, a sagração da faixa preta de karatê, um dos graus mais altos na modalidade.

Parceria de sucesso

Giuliano é o primeiro atleta a conseguir essa graduação no Centro de Lutas Tatuquara. O centro nasceu em 2021, através de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e as federações paranaenses de Judô, Karatê Tradicional e de Tae-kwon-do.

A Prefeitura fez a reforma do prédio de 120m², localizado na Rua Pero Vaz de Caminha, dotando-o de toda a infraestrutura necessária. E coube às federações cederem os instrutores para ministrar as aulas, que são gratuitas.

Sonho é o MMA

Mas Giuliano começou a treinar muito antes disso, quando ainda tinha 9 anos.

“Eu sempre gostei muito de artes marciais e minha mãe me matriculou em aulas no Clube da Gente do Tatuquara”, contou o jovem.

De lá para cá, o karatê se tornou parte da vida do rapaz, que já faz planos para o futuro mirando os octógonos mais famosos do país e do mundo.

“Pretendo seguir carreira como lutador. Quero me tornar lutador de MMA (da sigla em inglês Artes Marciais Mistas). Já estou treinando para isso”, adiantou.

Além das aulas de karatê, ele adicionou à sua rotina treinos de MMA, boxe e jiu-jitsu. Ele também em busca de patrocínio para obter uma preparação que possa torná-lo um atleta de alto nível.

“É um sonho que estou perseguindo. Isso vai demandar muita dedicação. Mas quero sempre continuar impulsionando o karatê que é a minha raiz”, disse o jovem lutador, que tem como ídolos os lutadores do porte de Charles do Bronx e Lyoto Machida.

Começo foi no Clube da Gente

De acordo com o professor Valdomiro Coimbra, a maneira como Giuliano tornou o karatê parte da sua vida é exemplar.

“O Giuliano começou a treinar ainda pequeno. Naquela época, a gente ocupava as dependências do Clube da Gente Tatuquara”, conta o professor Valdomiro Coimbra.

Valdomiro, que durante o dia trabalha na Case New Holand, e é professor voluntário de karatê à noite, disse que a faixa conquistada representa o primeiro grau “dan”.

“A conquista do Giuliano é resultado da sua persistência e disciplina nos treinos. Ele ainda tem um longo caminho pela frente para progredir como lutador, mas se continuar assim vai longe”, prevê o orgulhoso professor Valdomiro.

No karatê, o atleta progride através de uma série de níveis de faixas (10º – 1º Kyu). Depois disso, vem a faixa preta, que evolui por outros 9 graus (1 º a 10 º Dan).

Suando o quimono

Desde que começou a funcionar, o Centro de Lutas Tatuquara foi um sucesso na região do Tatuquara. Numa noite de quinta-feira, havia outros 14 alunos treinando como colegas de turma de Giuliano, em uma turma avançada de karatê.

Antes deles, outra turma numerosa no grau de iniciante já havia suado os quimonos, depois de executar vários movimentos da arte marcial, sempre cobrados por um diligente professor.

“É gratificante ver esta resposta da comunidade porque o Centro de Lutas foi implantado na regional para proporcionar a prática de atividades marciais e revelar talentos. Em um curto espaço de tempo já estamos vendo as duas coisas acontecerem”, comemorou o chefe do núcleo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude na Regional Tatuquara, Gustavo Anselmo.

Muitas atividades no Tatuquara

Além do karatê, a comunidade tem à disposição no local outras lutas, como tae-kwon-do, judô e capoeira. Já quem procura trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, pode se matricular nas aulas de ioga.

A Regional Tatuquara também tem outras opções de esporte e lazer gratuitas para a comunidade. No Centro de Esportes e Lazer Santa Rita, que fica bem próximo do Centro de Lutas, na Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620, Tatuquara, as atividades ofertadas são de iniciação esportiva, futsal, voleibol e basquete 3×3.

Outro local que também tem uma série de atividades disponíveis para a população é o Clube da Gente Tatuquara (Rua Evelázio Augusto Bley, 151). Nas piscinas do clube são ofertadas aulas de natação e hidroginástica. Nas demais dependências, são realizadas aulas de ginástica, treinamento funcional, alongamento, corrida, karatê, balé, dança contemporânea, hip hop e musculação.