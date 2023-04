Divulgação/Assessoria de Imprensa

O UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação, uma das maiores instituições de ensino superior privado do país – está com inscrições abertas para o processo seletivo que concederá bolsas de estudo de até 100% nos cursos de pós-graduação lato sensu 12 meses, modalidade digital.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 15/04 em https://estude.unicuritiba.com.br/inscreva/12164. A prova discursiva, em formato de Carta de Intenções, será realizada de modo online no dia 15/04, a partir das 9h30. Para saber quais os cursos de pós-graduação oferecidos pelo UniCuritiba, basta acessar https://pos.unicuritiba.com.br/.

A avaliação da prova levará em conta critérios como aspectos linguísticos (escrita formal da língua portuguesa, ortografia, propriedade vocabular, concordância, coerência, coesão, argumentação etc.) e aspectos de conteúdo (demonstração de conhecimento específico dos desafios da área profissional escolhida, descrição coerente da atuação ou da intenção de atuar no mercado de trabalho e apresentação das potencialidades de desenvolvimento profissional que o curso agregará à formação do candidato).

A classificação geral e as informações sobre a matrícula dos contemplados com uma das bolsas oferecidas pelo UniCuritiba serão divulgadas no dia 24/04, a partir das 18 horas, no site https://pos.unicuritiba.com.br/.