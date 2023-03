Divulgação

O Centro Universitário Internacional Uninter oferece atendimentos gratuitos em uma feira de serviços e saúde, na Boca Maldita neste sábado (11), em frente ao campus Uninter Garcez.

Das 10h às 16h, os universitários, com a supervisão de professores, vão dar orientações sobre orçamento familiar, imposto de renda, empreendedorismo, mercado de trabalho e tirar dúvidas sobre direito. Também estão previstas oficinas de horta suspensa e de confecção de sabão com óleo de cozinha usado. A programação também inclui aferição de pressão, teste de tipagem sanguínea, avaliação postural, de índice de massa corporal, dicas de primeiros socorros e atendimento com técnicas da medicina tradicional chinesa, como auriculoterapia, massagem Tuiná, ventosaterapia, reflexologia nos pés.