Os moradores dos 25 municípios que compõem a região da Comcam [Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre D’Oeste, Roncador, Terra Boa, Ubiratã] podem aproveitar os serviços gratuitos e outros com preços sociais – abaixo do custo – oferecidos pelas clínicas-escolas do Centro Universitário Integrado para cuidar da saúde, ter mais qualidade de vida e ainda resolver questões jurídicas.

Os atendimentos presenciais acontecem durante o ano letivo [de março a junho e de agosto a novembro] em dias, locais e horários específicos. Os trabalhos são realizados pelos alunos que cursam o ensino superior na instituição, sob supervisão dos professores e tutores com ampla experiência prática. Em média, todo ano são realizados mais de 7 mil atendimentos à população.

“Esses projetos de extensão geram benefícios mútuos. Dessa forma, tanto a sociedade ganha com os serviços de qualidade ofertados dentro de estruturas completas e seguras, quanto os estudantes que têm a oportunidade de colocar em prática os fundamentos teóricos adquiridos ao longo de sua formação”, explica o coordenador de Clínicas do Centro Universitário Integrado, Edimar Nunes Dias.

Atendimentos gratuitos

Entre os serviços gratuitos disponibilizados estão a Farmácia Escola que atende pacientes diabéticos, hipertensos, com transtornos mentais e aqueles que desejam medir a pressão arterial, a temperatura corporal e fazer teste de glicemia. Se trouxerem a prescrição médica, também podem receber os medicamentos, disponíveis em estoque, gratuitamente.

Já na Unidade de Psicologia Aplicada são realizados procedimentos de avaliação psicológica, psicoterapia, oficinas e grupos terapêuticos. Por sua vez, o Núcleo de Práticas Jurídicas auxilia quem não tem condições de contratar um advogado e pagar as custas processuais. Os atendimentos envolvem as áreas de direito cível, direito da família, da infância, da juventude e criminal.

Em todas essas ações, o público passa por uma triagem e necessita comprovar a condição socioeconômica para receber os serviços gratuitos.

Atendimentos com valores sociais

Entre as ações prestadas aos moradores dos 25 municípios que fazem parte da Comcam com valores abaixo do custo estão a Clínica de Nutrição que atende crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e atletas.

O foco está nas áreas de introdução e reeducação alimentar, calendário que ajuda na escolha de alimentos mais nutritivos e de menor custo, acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis e realização do procedimento de bioimpedância; um teste que mede a composição corporal individual. O valor é de R$ 20 por pessoa e dá direito à retirada de indicação de cardápio personalizado e um retorno.

“O mesmo serviço feito de maneira particular custaria entre R$ 200 a R$ 300. Por isso, as pessoas devem aproveitar essas facilidades que o Integrado oferece”, ressalta Dias.

A Clínica de Fisioterapia atende crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e atletas em questões relacionadas ao sistema cardiorrespiratório, ortopedia, neurofuncional e uroginecologia a R$ 20 por pessoa.

Os procedimentos dermatofuncionais – que atuam na prevenção, promoção e recuperação do sistema de revestimento da pele, gorduras localizadas, com procedimentos de radiofrequência, lipocavitação, ondas de choque, pós-operatório, entre outros, saem a R$ 30 por pessoa. De maneira particular, o custo varia entre R$ 100 a R$ 300, dependendo do procedimento a ser feito.

Já a Clínica de Estética e Cosmética do Integrado oferece avaliações e atendimentos englobando as áreas de embelezamento a R$ 15 por pessoa e procedimentos capilares, corporais, faciais, terapias complementares e spazianas [que buscam o equilíbrio energético e a redução de dores musculares] a R$ 20 por pessoa.

Enquanto isso, o Ambulatório Integrado tem uma equipe médica com diferentes especialidades envolvendo anestesiologia/dor, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, geriatria, infectologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia e vascular. O valor é de R$ 40 por atendimento.

Serviço

As clínicas-escolas do Centro Universitário Integrado funcionam durante o ano letivo [de março a junho e de agosto a novembro] e atendem os moradores dos 25 municípios que fazem parte da Comcam. Confira os dias, horários, endereços e telefones de contatos para agendamento.

A Clínica de Nutrição, Unidade de Psicologia Aplicada, Núcleo de Práticas Jurídicas e a Clínica de Estética e Cosmética atendem de segunda a sexta-feira, em horários variados, na Avenida Irmãos Pereira, 870, Centro de Campo Mourão e os agendamentos podem ser feitos pelo tel. 44-3016-8690.

A Clínica de Fisioterapia e o Ambulatório Integrado atendem de segunda a sexta-feira, em horários variados, na Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, área Urbanizada II, Campo Mourão e os agendamentos podem ser feitos pelo tel. 44-3518-2534.

A Farmácia Escola atende de segunda a sexta-feira, em horários variados, na Avenida José Custódio de Oliveira, 685, Centro de Campo Mourão e os agendamentos podem ser feitos pelo tel. 44-3518-2566.