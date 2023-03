Movimentos já fizeram atos em Curitiba cobrando solução para a questão (Franklin de Freitas)

Um total de 1.712 famílias foram despejadas de suas moradias no Paraná desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, enquanto outras 5.311 estão sob ameaça de perder a casa. É o que revela o Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, uma plataforma virtual organizada pela Campanha Despejo Zero que envolve oito organizações, como a ONG Habitat para a Humanidade Brasil e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico.



Os dados, divulgados neste início de ano, fazem parte de um esforço para visibilizar os conflitos fundiários no país, ou seja, a disputa pela posse ou propriedade de um imóvel, bem como o impacto de empreendimentos públicos e privados, envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais vulnerabilizados que necessitem ou demandem a proteção do Estado na garantia do direito à moradia e à cidade.



No Paraná, sempre de acordo com o estudo, um total de 28.092 pessoas são atingidas pelo problema, que afeta principalmente pessoas e grupos historicamente vulnerabilizados como a população negra e indígena, e de baixa renda, e tem impactos desproporcionais entre as mulheres, crianças e pessoas idosas.



A principal justificativa para os despejos é a reintegração de posse. Ao todo, 1.648 famílias foram despejadas com esse argumento e 4.357 estão ameaçadas. Além disso, há 45 famílias que foram despejadas e 443 ameaçadas por causa dos impactos de obras públicas ou projetos de urbanização, 11 que foram despejadas e 371 ameaçadas por estarem ocupando área de proteção ambiental e outras oito famílias que foram despejadas e outras 375 ameaçadas por causa de irregularidades urbanísticas ou edilícias.



O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e integrante da Campanha Despejo Zero, Rud Rafael, diz que esse cenário de despejos vem da falta de política de moradia. “Várias famílias não têm mais condição de pagar o aluguel. A gente tem um contexto de desmonte da politica habitacional, de desmonte de politica de acesso a terra aos produtores.”

Dados apresentam apenas uma parcela da realidade

No Brasil, cerca de 41 mil famílias foram despejadas de suas moradias desde o início da pandemia e outras 218 mil estão sob ameaça de perder a casa. O número, contudo, é apenas uma parcela da realidade, alertam os responsáveis pelo Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia. Ou seja, existem diversos outros casos que permanecem invisibilizados e os dados apresentados pelo estudo, portanto, são subestimados – ainda que já sejam estarrecedores.



O mapeamento é um sistema de informação que reúne dados junto a diferentes fontes e parceiros, para melhor entender e denunciar processos de despejos e remoções forçadas, instrumentalizando as lutas pelo direito à moradia e à cidade no Brasil. Naturalmente, as organizações, entidades e movimentos que trabalham junto a comunidades ameaçadas e atingidas têm sido as principais fontes de informação. Mas qualquer pessoa pode denunciar um despejo ou ameaça de despejo e essa informação é revisada por pesquisadores antes de ser publicada.



Se você conhece algum caso de despejo ou remoção forçada, pode denunciar através do site mapa.despejozero.org.br/formulario/