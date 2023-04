Pedro Ribas/SMCS

No dia 4 de maio, a Prefeitura de Curitiba levará a leilão 60 mil Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac), como parte da Operação Urbana Consorciada Linha Verde (OUC-LV). Os Cepacs serão ofertados a R$ 430 a unidade.

Com participação aberta, o leilão será feito pela B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão), das 12h30 às 12h45, sob a coordenação do BB – Banco de Investimento S.A., divisão de operações financeiras do Banco do Brasil.

Será o primeiro leilão da Quarta Distribuição Pública de Cepacs da Linha Verde autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O edital consta no Diário Oficial do Município nº 64, Suplemento nº 2, publicado em 4 de abril de 2023.

Com a retomada dos leilões pela Prefeitura, no início de 2017, foram comercializados 48.929 Cepacs da Linha Verde, arrecadando R$ 16,4 milhões nos cinco leilões realizados entre 2017 e 2021.

Desde o início da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, há 11 anos, foram realizados nove leilões (2012, 2014, 2016, 2017, 2018, dois em 2019, 2020 e 2021) cuja soma arrecadou R$ 53,4 milhões, com a venda de 217.165 certificados.

Potencial adicional

Com a aquisição do Cepac, o comprador acessa o direito à Área de Construção Adicional (ACA) nos empreendimentos dentro da abrangência da Operação Urbana Consorciada da Linha Verde e pode negociá-lo com empreendedores imobiliários que desejem expandir a área construída no imóvel, além dos limites permitidos para o terreno de acordo com os parâmetros do zoneamento vigente.

Ao longo do eixo da Linha Verde, a Operação Urbana foi dividida em três setores – Norte, Central e Sul – com um potencial adicional de construção equivalente a 4,47 milhões de m², compreendendo áreas para usos habitacionais, comércio e serviços.

No setor Norte, são 1,28 milhão de m² disponíveis, dos quais 75% (960 mil m²) para empreendimentos residenciais e 25% (320 mil m²) para não residenciais (comércio e serviços). No Central, são ofertados 1,27 milhão de m², sendo 60% (765 mil m²) para residências e 40% (510 mil m²) para edificações não residenciais. No Sul, o total é de 1,92 milhão de m², com 80% (1.535 mil metros quadrados) para habitações e 20% (385 mil m²) para empreendimentos comerciais.

Os interessados podem procurar o Banco do Brasil ou corretoras credenciadas. Mais informações podem ser acessadas pelo site www.curitiba.pr.gov.br/operacaourbana, nas abas “Material Quarta Distribuição” e “Informações Relevantes” e ou no banner disponível no portal da Prefeitura.