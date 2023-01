Show de Cesar Menoti e Fabiano em matinhos.Foto:Ari Dias/AEN

Milhares de moradores de Matinhos e de turistas que estão na cidade puderam acompanhar um show gratuito da dupla César Menotti & Fabiano nesta sexta-feira (6). O público mostrou animação ao dançar os principais sucessos dos cantores sertanejos, que marcaram o início das grandes atrações do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado.

O palco foi montado na praia de Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos, onde o Governo do Estado já concluiu a etapa de engorda da areia dentro do projeto de revitalização da Orça de Matinhos.

O Governo do Paraná preparou uma ampla programação de shows gratuitos, com grandes nomes da música nacional, para os veranistas que estiverem no Litoral do Estado. Até o dia 11 de fevereiro, as parias de Matinhos e Pontal do Paraná receberão os espetáculos. “Nós trabalhamos durante seis meses para esse momento, para atender melhor os nossos veranistas e moradores e temos a certeza de que vai dar tudo certo. Teremos mais cinco semanas de shows e todos são bem-vindos para aproveitar com segurança. Nossa intenção é que cada vez mais paranaenses permaneçam no nosso Estado no verão e prestigiem o nosso Litoral”, comentou o secretário do Esporte do Paraná e coordenador geral do Verão Maior, Hélio Wirbiski.

O tempo ajudou o grande público presente, permanecendo firme durante todo o show, com o início da chuva apenas após o encerramento da banda. Mesmo uma pequena falha no sistema de iluminação acabou abrilhantando a apresentação, momento em que a maioria dos presentes acendeu as lanternas dos seus celulares, criando lindas imagens nas areias da praia e no calçadão da Avenida Atlântica.

Em pouco mais de uma hora de apresentação, a dupla, que é bem conhecida dos paranaenses, entoou canções consagradas, como ‘Leilão’, ‘Fogão de Lenha’ e ‘Ciumenta’. Também houve tempo suficiente para um amplo repertório de músicas de viola caipira e clássicos do sertanejo reinterpretados pela dupla, com forte apelo entre os mais velhos.

Pioneiros no gênero sertanejo universitário, a dupla lançou o primeiro disco em 2004 e, já no ano seguinte, veio a projeção nacional com o lançamento do CD ‘Palavras de amor’, que trouxe hits como ‘Leilão’, ‘Anjo’ e a música que dá nome ao disco, ‘Palavras de Amor’. O trabalho também apresenta releituras de compositores e duplas de diferentes épocas.

Para Fabiano, o retorno à cidade de Matinhos, onde ele também se apresentou em 2019, tem um clima de nostalgia. “A primeira praia que a gente foi na nossa vida foi Matinhos, quando morávamos no Norte do Paraná. Eu sou paranaense, então está sendo muito emocionante voltar aqui”, comentou antes do show.

O seu irmão César fez questão de exaltar o caráter democrático da apresentação, acessível para todas as classes e idades. “O show gratuito faz com que a cultura seja democrática. A gente já tem um caso de amor antigo com o público paranaense e nos apresentar agora, em uma época de férias, onde a população já tem uma predisposição para se divertir, é melhor ainda”, disse.

ANIMAÇÃO – Entre os milhares de fãs, estava a família do catador de recicláveis João Couto, de 26 anos. Morador do Litoral, ele pretende acompanhar toda a programação de shows em Matinhos. “A gente chegou cedo e veio animado e preparado para ficar até de manhã. Soubemos do show pela internet porque sempre acompanhamos as redes sociais do Governo do Estado e ficamos impressionados com a estrutura, está muito bacana”, comentou.

Quem também aprovou a estrutura e a programação foi a comerciante Andrea Borona, 47, que se credenciou para vender lanches no espaço do evento. Ela trabalha na praia há 12 anos e disse que a temporada atual tem sido a melhor até o momento. “A gente já tinha sentido a diferença no movimento depois da engorda da praia e, no ano novo, nós praticamente não paramos de trabalhar. Nunca teve uma estrutura tão grande como essa que está tendo esse ano e a nossa expectativa é continuar vendendo bastante até o final da temporada”, comemorou AndrEa.

De acordo com o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, a temporada de verão tem sido a melhor da história graças aos investimentos feitos pelo Estado e municípios na melhoria da infraestrutura local. “Nunca antes o Paraná teve um governo estadual tão alinhado às prefeituras do Litoral e a união entre os prefeitos da região também fez a diferença, com investimentos públicos recordes. Quem ama o nosso Estado está convidado a vir curtir o verão em nosso Litoral, que é de todos os paranaenses”, afirmou.

PONTAL DO PARANÁ – Na cidade vizinha, quem comandou a festa sertaneja foram os londrinenses da dupla Jeann & Julio. O show aconteceu em uma estrutura coberta montada no Centro de Eventos do Balneário Marisol. Ao falar sobre a expectativa da apresentação, Julio destacou a organização e a infraestrutura do evento.

“Estivemos várias vezes como turistas aqui no Litoral e voltar aqui nesse palco, em grande estilo, é sempre muito prazeroso. Preparamos um show com muito carinho para a galera que está em Pontal do Paraná e amanhã vamos fazer o mesmo em Matinhos. Preparamos uma nova apresentação, que conta a história dessa nossa jornada através de grandes sucessos desses nossos 15 anos de trajetória na música”, revelou Julio.

Na apresentação, a dupla cantou músicas como ‘Ela quer beber’, ‘Baladeira’ e a mais famosa ‘Isso cê num conta’, cujo clipe tem mais de 10 milhões de visualizações apenas no YouTube. A dupla começou a carreira em 2008 em bares e casas noturnas de Londrina e região, no Norte do Estado. Os hits “Baladeira”, “Besteirinha” e o “Creme do Verão” foram os divisores de água na carreira. Em 2014, a dupla lançou a música ‘Beudo Apaixonado’, com participação especial do cantor Cristiano Araújo, marcando uma nova fase.

Presente no evento, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, agradeceu o apoio do Governo do Estado para alavancar o turismo na cidade. “Para o município e para população de Pontal é uma realização trazer um evento desse porte, com grandes artistas se apresentando durante seis finais de semana seguidos, o que atraí mais turistas e gera riqueza para nossa cidade com aluguel de casas e no comércio, então só temos a agradecer”, declarou.

No sábado, Jeann & Julio se apresentam em Matinhos, enquanto o show em Pontal do Paraná ficará por conta de outra famosa dupla, Edson & Hudson.

SEGURANÇA – A Polícia Militar do Paraná deslocou parte expressiva do seu efetivo no Litoral para reforçar a segurança do público que assistia aos shows nos dois municípios, além de organizar o fluxo de trânsito na região, em conjunto com equipes privadas contratadas pelas prefeituras. Os policiais trabalharam durante todo o show e não houve registro de incidentes.

O sistema de policiamento montado foi aprovado pelo casal Alessandra, 40, e Kaio Machowski, 42, que acompanhou o show de Jeann & Julio em Pontal do Paraná. “Os meus pais têm casa no balneário de Shangri-la e é a primeira vez que a gente vem em um show. É um evento bem familiar e que nos traz bastante segurança”, disse Alessandra. “A segurança no entorno está muito boa, o que nos dá tranquilidade para trazer os filhos e curtir a apresentação”, concordou Kaio.

PROGRAMAÇÃO – As atrações para os veranistas continuam em todos os próximos fins de semana até o encerramento da programação, no dia 11 de fevereiro. As atrações serão sempre às sextas e sábados, a partir das 20 horas, nos mesmos locais. A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos.

Outros grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago e a banda Ara Ketu estão confirmados. O público terá a chance de acompanhar também os sucessos de Antony e Gabriel; George Henrique e Rodrigo; Pedro Paulo e Alex; João Bosco e Vinicius; Maria Cecília e Rodolfo; e Trio Parada Dura.

Algumas das bandas possuem integrantes paranaenses e vão se apresentar pela primeira vez na programação do Verão Maior Paraná. A programação completa dos shows pode ser conferida no site verao.pr.gov.br. Os shows são promovidos pelo Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil.