João Frigério

Esta sexta-feira (20) tem pouca mudança nas condições do tempo no Paraná. Ainda há condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia nas regiões. Em pontos localizados, podem ocorrer temporais. O tempo continua abafado.



Mas, segundo a previsão no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado (21) pode ter sol em boa parte do Estado, incluindo a Capital.

Contudo, esta previsão não dura muito. No domingo (22), uma nova frente provoca chuvas em todo o Paraná até a terça. Depois pode vir um período sem chuvas.