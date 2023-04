(Reprodução)

A chuva causou uma cratera enorme nesta manhã de terça-feira, 18 de abril, bem no Centro de Maringá, uma das maiores cidades do Paraná, ao norte do estado. O buraco foi aberto no cruzamento das avenidas Paraná e Horário Racanello Filho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cratera é resultado do rompimento de uma galeria de água pode ter causado a queda do asfalto. Ainda conforme os bombeiros, o trecho fica em cima do túnel da linha férrea que corta o município.

Não há previsão para libração do trânsito.

Em nota, a prefeitura informou que houve a interdição na Avenida Paraná, entre as avenidas João Paulino e Tamandaré, e na Avenida Horácio Raccanello, entre as avenidas Duque de Caxias e a 19 Dezembro.

O motorista do carro que aparece no vídeo não se feriu.