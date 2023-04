Ricardo Marajó/SMCS Arquivo

Pancadas de chuva foram registradas no interior do Paraná nesta tarde de sábado (1). De modo geral, os eventos foram bastante localizados e estavam associados à ocorrência de descargas atmosféricas em alguns pontos. Algumas áreas de chuva ainda seguiam ativas, principalmente mais ao norte do Estado.

Em Curitiba o dia foi de sol a maior parte do tempo com temperaturas entre amenas e um pouco altas.

No domingo (2), o tempo deve se manter estável em grande parte das regiões, com chuvas fracas apenas em alguns pontos do norte ao leste paranaense. Entre o centro-sul e o leste, as temperaturas não apresentam grandes elevações. Inclusive, já deve fazer mais frio no amanhecer em regiões mais próximas da divisa com Santa Catarina.

Em Curitiba a mínima pode cair para 14°C no domingo pela manhã;

A semana começa com sol em quase todas as regiões. As temperaturas oscilam mais, típico do outono, e podem ocorrer os primeiros nevoeiros da estação.

A chuva pode voltar a partir do feriado da Semana Santa, inclusive com possibilidade de algum temporal em áreas localizadas.

As informações são do site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).