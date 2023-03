João Frigério

A previsão do tempo para o resto desta semana fica estranha em todo o Paraná. Há chance de chuva rápida em alguns setores e, em outros, o sol predomina. Nesta terça-feira (21), choveu em parte do interior, como Noroeste do Estado, enquanto na maior parte das regiões foi de calor e sol.

Nesta quarta-feira (22), o dia pode ficar com mais nuvens em Curitiba, e chance de chuva a tarde. Na quinta (23), o sol volta a predominar, mas a chuva pode retornar na sexta (24) . Já o sábado (25) tem previsão de sol.

O domingo (26) e o início da próxima semana devem ser com tempo mais fechado na Capital. As temperaturas seguem altas todos os dias, com sensação de abafado.