Imagem ilustrativa/Caio Oliveira

Por conta da chuva, A Prefeitura de Curitiba informa que foram canceladas as programações da tarde deste domingo (26), do Programa Lazer nos Parques, no Parque Lago Azul e no Passeio Público.

O Lazer nos Parques estava previsto para das 14h às 18h, em seis pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.