Chuvarada deixou avenida da CIC e carro de bombeiros debaixo d’água (Fotos: João Frigerio)

A chuvarada que atingiu Curitiba na tarde de ontem deixou diversas ruas debaixo da água, derrubou pelo menos oito árvores, deixou bairros sem abastecimento de água, destelhou uma residência e ainda deixou um imóvel em risco de desabamento no Campo do Santana.



A chuva mais forte começou por volta das 16h30 na parte Oeste de Curitiba e rapidamente deixou ruas alagadas. Um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, na Cidade Industrial, ficou submersa perto da trincheira do Sabará. Carros que tentaram passar acabaram parando no meio da água. A via ficou bloqueda.



Ainda na CIC, um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou ilhado após atender uma ocorrência de desabamento na Vila Verde. Os bombeiros haviam atendido a situação de uma casa e retornavam do atendimento quando acabaram ilhados no meio de uma via alagada.



No Bairro Campo Comprido, um imóvel acabou sofrendo destelhamento. Tatuquara, Sítio Cercado, Mossunguê e Bairro Novo também tiveram registros de danos provocados pela chuva, além da CIC e Campo do Santana.



Curitiba recebeu a partir das 16h30 precipitação acumulada de 46 mm de chuva registrada na estação Pluviométrica do Cemadem, localizada no bairro Umbará, e rajadas de vento de 29,5 km/h registradas na estação do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas.



Com a chuva forte, a Sanepar informou que houve queda de energia elétrica em sistema de abastecimento, em Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré, o que prejudica o fornecimento de água em bairros das três cidades. A normalização estava prevista para o final da noite de ontem.



Previsão — A instabilidade atmosférica continua bastante elevada no Paraná, hoje. Em alguns setores há condições para chuvas ocasionais já pela manhã, mas na grande maioria das regiões paranaenses as instabilidades se desenvolvem a partir da tarde, situação bem típica desta época do ano.



Para Curitiba, a previsão do Simepar é de tempo parcialmente encoberto, com pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente até o final da manhã, parte e final da tarde.



Com a chuva da tarde de ontem, Curitiba chegou a cerca de 100 mm de chuva nesta primeira parte do mês de janeiro. O volume já é mais da metade da média histórica, de 185 mm.

Em muitas cidades do Estado igualmente já choveu mais da metade da média climatológica para o mês de janeiro. Como impacto das chuvas, as temperaturas, em média, ficaram um pouco abaixo do normal nessa 1ª quinzena.