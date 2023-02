Valquir Aureliano

O Carnaval de Curitiba veio com chuva e temperaturas baixas nesta noite de sábado. Mas, na passarela da Avenida Marechal Deodoro, o clima ficou quente com o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. Sem dar bola para o tempo ruim, as escolas levantaram o público, que também enfrentou o chuvisco e o friozinho.

A primeira escola a desfilar foi Os Internautas, seguida pela Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, que foi vice-campeã em 2020, fechando com a Enamorados do Samba, que venceu o concurso daquele ano.

No domingo (19/2) é a vez de entrar na “avenida” as escolas do grupo de acesso. São quatro escolas que disputarão uma vaga no grupo especial (Deixa Falar, Unidos de Pinhais, Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria).

Veja as fotos dos desfiles das escolas do Grupo Especial:

(Fotos: Valquir Aureliano)