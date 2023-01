Hangar destelhado no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba (Foto: Colaboração/Edgar Nunes)

A ocorrência de chuva e vento forte nesta quarta-feira (18 de janeiro) em Curitiba causou uma cena impressionante no Aeroporto do Bacacheri. É que um Hangar do Aeroclube do Paraná acabou sendo danificada pela pressão das águas e o teto de zinco da edificação para guardar aviões acabou virando de cabeça para baixo, como se pode ver na imagem acima.

Segundo o Aeroporto do Bacacheri, a situação foi causada pelos ventos fortes registrados na capital paranaense, que provocaram destelhamento em um dos hangares localizados no sítio aeroportuário. Equipes de emergência e a viatura do Corpo de Bombeiros do aeroporto prestaram atendimento. Não há feridos e as operações seguem normalmente, enquanto equipes já atuam nos reparos da estrutura.

A situação levou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a ir para as redes sociais escrever sobre o acontecido, alertando à população sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo. “Para quem não acredita em mudanças climáticas, ignora o desmatamento da Amazônia, finge que não vê as queimadas, apresentamos a fotografia do Hangar do Aéreo Clube do Paraná, no aeroporto do Bacacheri. Hoje, em Curitiba, desabou com a chuva diluviana da tarde deste dia 18 de janeiro. Em uma hora, entre 15:00 e 16:00 choveram intensamente 28,4 mm, com fortes ventos.A edificação para guardar aviões foi danificada pela pressão das águas. O teto de zinco virou de cabeça para baixo. Ninguém ficou ferido”, escreveu o político.

