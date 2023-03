BR-277 voltou a ficar fechada para o tráfego, ontem (Divulgação/PRF)

A tarde desta quinta-feira (9) foi de chuva forte na Grande Curitiba e rajada de vento em Curitiba. Isso causou transtornos. Na BR-277, o volume de chuva na região de Morretes, na Serra do Mar, carregou material sólido para a pista, na altura do km 36. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por precaução, bloqueou novamente o tráfego sentido Litoral na rodovia às 17 horas.



O trânsito ficou totalmente interditado desde a antiga praça de pedágio, no km 60 em São José dos Pinhais. O fechamento foi para limpeza do local afetado, e foi reaberto às 17h50.



Na terça-feira (7), a via já havia sido fechada por causa do aparecimento de rachaduras no km 33,5. Na quarta-feira, a rodovia ficou totalmente bloqueada ao tráfego no sentido Litoral até a noite, quando uma faixa ficou livre para o trânsito de veículos por uma faixa.



Curitiba

Em Curitiba, a chuva forte não chegou a ocorrer, mas rajadas de ventos de intensidade moderada foram suficientes para derrubar árvores. A Defesa Civil Municipal recebeu pelo menos três chamadas sobre queda de árvores ou galhos. Não houve registro de pessoas desabrigadas, desalojados ou feridos.



Nesta sexta-feira (10), o tempo segue instável no Paraná. O ambiente atmosférico segue favorável a intensificação de áreas de chuva em todos os setores, novamente com condições para tempestades.



Entre o leste (RMC e Litoral) e o Norte Pioneiro as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia. No Oeste e no Sudoeste faz bastante calor.



Em Curitiba também há previsão para chuva nesta sexta-feira e também no fim de semana. As temperaturas máximas começam a ficar mais baixas, deixando o clima ameno. Essa condição de tempo instável e temperaturas mais baixas podem continuar até a chegada do outono.