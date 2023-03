Corpo Bombeiros

A BR-376 teve que ser interditada nos dois sentidos na tarde desta quinta-feira (9) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após ficar alagada embaixo do Viaduto Vendrami.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho interditado fica embaixo do Viaduto Vendrami. O Corpo de Bombeiros está no local