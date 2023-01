Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 40 mm de chuva registradas na estação meteorológica do CEMADEM, localizada no bairro Pilarzinho, e rajadas de vento de 25,9 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas. Os bairros mais afetados foram: Boa Vista, Barreirinha, Hugo Lange e Centro. Não há registros de desabrigados e nem desalojados, segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDE,

Foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências:

Fornecimento de lona: (mesmo endereço, com duas solicitações)

Rua Caetano Braga Cortês, 47 – Santa Cândida – Boa Vista Rua Caetano Braga Cortês, 47 – Santa Cândida – Boa Vista (Casa diferente)

Erosão:

Rua André de Barros, 435 – Centro (já atendida pela GM as 08:30 h);

Quedas de árvores e galhos central 156:

Rua Itupava, 1299 -Hugo Lange; Rua dos Alecrins, 64 – Barreirinha; Rua Valdomiro Silveira, 1131 – Boa Vista; Rua Assis Brasil, 1010 – Barreirinha;

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC continua em alerta, e informa que há previsão de chuvas neste final de domingo, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Próximos dias

Na segunda (2), segundo previsão do Simepar, o clima na capital será parecido com o de domingo: a temperatura sobe ao longo dia chegando a 27 graus e há possibilidade de chuva. Na terça (3), o clima deve ficar chuvoso e temperaturas vão variar de 18 a 26 graus. Na quarta (4), também deve chover e as temperaturas caem e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o Simepar, na quinta (5), o sol deve brilhar em Curitiba, mas a temperatura não vai passar dos 20 graus.

No Litoral, segundo a previsão do Simepar, as temperaturas ficam mais altas que na capital durante a semana que começa. Na segunda (2), o sol deve brilhar e amplitude térmica será de 22 a 27 graus. Há previsão de chuva para terça (3) e quarta (4), mas com temperaturas que podem chegar a 28 graus. O sol volta a brilhar firme na quinta (5), quando as temperaturas vão de 21 a 25 graus.