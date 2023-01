João Frigério

A chuvarada que atingiu Curitiba nesta segunda-feira (16 de janeiro) deixou diversas ruas da capital paranaense debaixo da água e provocou situações em que carros ficaram “flutuando” no meio da rua e outro episódio em que um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou ilhado após atender uma ocorrência no bairro Cidade Industrial (CIC).

O município registrou a partir das 16h30 precipitação acumulada de 46 mm de chuva registrada na estação Pluviométrica do CEMADEM, localizada no bairro Umbará, e rajadas de vento de 29,5 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, próxima da trincheira do Sabará, ficou embaixo da água. Carros ficaram “flutuando” e a via ficou bloqueada.

(João Frigério)

No CIC, um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou ainda ilhado após atender uma ocorrência de desabamento na Vila Verde. Segundo informações do jornalista João Frigério, os bombeiros haviam atendido a situação da casa e retornavam do atendimento quando acabaram ilhados no meio de uma via alagada.

“Vila Barigui, Rua Des. Cid Campelo: todas as ruas transversais à Cid Campelo, que vão de encontro ao Rio Barigui, estão debaixo d’água”, alerta o jornalista, explicando que o rio transbordou e causou muitos prejuízos à região.





Ruas alagadas no bairro CIC, em Curitiba. Foto: João Frigério

Ruas alagadas no bairro CIC, em Curitiba. Foto: João Frigério

Ruas alagadas no bairro CIC, em Curitiba. Foto: João Frigério

Já no Bairro Campo Comprido, um imóvel acabou sofrendo destelhamento após a chuvarada de hoje. Segundo informações do fotojornalista Anderson de Freitas, a casa fica no Conjunto Residencial Vila Velha.

Conjunto Residencial Vila Velha. Foto: Anderson de Freitas

Além das ocorrências já citadas, foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências pela Defesa Civil:

Alagamento.

09 Solicitações

Rua São Maximiliano Maria Kolbe – Tatuquara

Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano – Tatuquara.

Rua Waldemar Orso – Campo de Santana

Rua Ourizona – Sítio Cercado

Rua Ourizona (outro número) – Sítio Cercado – Bairro Novo

Estrada Velha do Barigui – Cidade Industrial de Curitiba

Rua Deputado Edmar Luiz Costa – Cidade Industrial de Curitiba

Rua Edgard Moutinho Zandoná – Cidade Industrial de Curitiba

Avenida Santa Rita de Cássia dos Impossíveis – Tatuquara

Fornecimento de Lona

04 Solicitações

Rua Eng. Luiz Gastão Mendes – Cidade Industrial de Curitiba

Rua Natália Ivanczyszyn – CIC

Rua Maria Luíza Dantolini Gênero – Cidade Industrial de Curitiba

Quedas de árvores e galhos :

08 Solicitações de queda de árvores e galhos registradas nos bairros CIC, Mossunguê, Tatuquara e Campo do Santana pelo telefone 156.

Quedas de Fios de Emergia

01 Solicitação

Praça do Redentor – São Francisco

Risco de desabamento

01 Solicitação

Rua José Ribeiro Baptista – Campo de Santana

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

Alertas recebidos: CEMADEM – Alerta n°0363/2023 Risco Hidrológico Moderado e CEGERD

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas localizadas nesta segunda-feira para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).