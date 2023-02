Giovagner Pires e João Pedro Agostinho/ASCOM Pref. Tibagi

Desde a madrugada desta quinta-feira (23) foram registrados eventos significativos de chuvas em diversos municípios das regiões dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. Nesses setores houve registro de mais de 88,0 mm em Telêmaco Borba e de 84,4 mm em Santo Antônio da Platina. Em Curitiba e Região Metropolitana choveu desde a madrugada, porém o acumulado não passou dos 15,0 mm.

Nos Campos Gerais, uma das cidades afetadas foi Tibagi. Equipes da secretarias de Obras e Transportes retiraram toda a terra que bloqueava o trecho da PR-340. Defesa Civil realizou mais de 20 atendimentos nas últimas 24 horas e a equipe da Assistência Social atendeu mais de 10 famílias atingidas pelas chuvas. Segundo informações preliminares, choveu em Tibagi mais de 210 milímetros em alguns pontos.

Nas primeiras horas da manhã a PR-340 que liga Tibagi à Castro ficou completamente interditada por conta de um deslizamento de terra. Equipes das secretarias de Transportes e Urbanismo e Obras Públicas realizaram a desobstrução completa do da pista e no momento ela está trafegável nos dois sentidos. Porém, é preciso ter cuidado ao trafegar pelo local, pois há risco de novos deslizamentos caso as chuvas se intensifiquem novamente.

Por fim, a Defesa Civil do município realizou mais de 20 atendimentos em situações referentes às chuvas. De acordo com os agentes da defesa civil (ADC), o período de maior atendimento foi das 23h até as 06h da manhã desta quinta-feira (23), com cerca de 13 atendimentos. Foram fornecidas lonas, além da ajuda aos moradores com relação aos seus pertences. Os bairros mais afetados foram: Santa Paula, São José, Beira-rio e Centro.

Diversos pontos das cidades apresentaram alagamentos, principalmente na região próxima ao arroio São Domingos que transbordou. O Parque Passo do Rissetti ficou completamente inundado durante as primeiras horas da manhã.