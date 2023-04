(Divulgação PRF-PR)

Para manter as condições seguras aos usuários da BR-376 na região de Guaratuba, litoral do Paraná, após análises de acompanhamento meteorológico realizados pela concessionária Arteris Litoral Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), decidiu pela interdição da rodovia na altura do km 669, nos dois sentidos.

A decisão se dá em razão do acumulado de chuva das últimas horas e é uma medida preventiva. O bloqueio ao tráfego na altura do km 669 da rodovia, trecho da Serra do Mar, começará por volta das 8 horas desta terça-feira, 18 de abril.

Não há previsão de liberação, conforme informações da PRF.

Pontos de bloqueio

BR-376, km 633, em São José dos Pinhais (PR)

BR-101, km 2, em Garuva (SC)

Esses pontos contam com a possibilidade de retorno

Alternativas

As BRs 116 e 470 podem ser utilizadas como rotas alternativas. Na BR-277, ficar atento aos limites de peso para acessar o ferryboat.