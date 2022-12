Trabalhos de busca seguem no km 669 da BR-376: chuva atrapalha (Reprodução/Defesa Civil PR)

As equipes que atuam na ocorrência de deslizamento na BR-376, no Litoral do Paraná, conseguiram interligar as duas frentes de trabalho nesta quarta-feira (30), unificando as operações de socorro, limpeza e busca de vítimas.



Um dos principais desafios das equipes é a previsão de continuidade da chuva, especialmente na região litorânea. Esse panorama não descarta a preocupação com a ocorrência de novos episódios de deslizamento, o que amplia o risco de atuação das equipes.



E pela previsão de longo prazo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas não devem dar trégua, pelo menos no curto prazo. Segundo a previsão a Grande Curitiba e o Litoral devem seguir com previsão de tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva até o dia 9 de dezembro, pelo menos.



As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Simepar, as cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul. No total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades.



Ontem, a Defesa Civil divulgou um novo boletim com o número atualizado de ocorrências por conta das chuvas intensas que causaram inundações, enxurradas e alagamentos em municípios do Litoral e da Região Metropolitana. Até o fim da tarde de ontem, o número de pessoas atingidas subiu para 4.210. Destas, 1.105 foram desalojadas e 47 foram desabrigadas. 629 casas foram danificadas. Não havia registros de óbitos, feridos ou desaparecidos por causa da chuva nestas cidades.



Buscas

O novo relatório com as atividades desenvolvidas ao longo do dia, enviado às 17h pelo gabinete de crise instituído para acompanhar a situação, também informa que uma segunda carreta foi removida do local. No total, foram retirados três veículos leves e dois pesados, com outros quatro veículos pesados visíveis ainda não removidos.



Até o momento, 54 bombeiros trabalham há várias horas ininterruptamente para avançar nos resgates. O deslizamento aconteceu na noite de segunda-feira no km 669 da BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina. Grande quantidade de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas da rodovia, após um forte acúmulo de chuvas na região.



O número de pessoas retiradas do local permanece o mesmo desde terça-feira. Seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito.

Tráfego na BR-277 é parcialmente liberado também no sentido Litoral

Após reunião técnica, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) decidiram pela liberação parcial da BR-277 ontem, o que ocorreu por volta das 15h30.



O sentido Litoral estava totalmente interditado desde a noite de terça-feira, por segurança, por causa do risco de novos deslizamentos, especialmente na Serra do Mar.



A pista, atingida por deslizamento de terra em dois segmentos nos últimos dias, além da queda de rochas, passou por limpeza e melhorias, ficando liberada em pista simples do km 39,5 ao km 42, tanto no sentido Curitiba – Paranaguá quanto no sentido Paranaguá – Curitiba.



A medida, defendida pelo DER/PR, visa restaurar parcialmente o fluxo de veículos para o litoral paranaense, atualmente com bloqueios também na BR-376 e PR-410 (Estrada da Graciosa). Nesses dois casos, não há previsão de liberação.



No trecho atingido pela queda de rochas há pouco mais de um mês, o DNIT realizou contratação emergencial de obra de contenção do talude, um investimento de R$ 1,6 milhão.



Para os outros dois deslizamentos ainda serão avaliadas soluções. O Governo do Estado, por meio do DER/PR, se colocou à disposição do DNIT para dar suporte técnico, aporte financeiro ou mesmo para executar as obras, bastando somente uma definição do governo federal para início das medidas necessárias.

Polícia Científica

Primeira vítima do deslizamento é identificada

A Polícia Científica conseguiu confirmar a identidade de uma das vítimas do deslizamento na BR-376 e já fez o contato com a família. Trata-se de João Maria Pires, de 60 anos, natural de São Francisco do Sul (SC). O corpo da segunda vítima passavapor perícia no Instituto Médico Legal (IML). “A primeira vítima passou pelo exame pericial, foi identificada pelas equipes de papiloscopia e já foi contatada a família”, disse o diretor-geral da Polícia Científica, Rodrigo Grochocki.



A instituição trabalha com o protocolo Identificação de Vítimas de Desastres (DVI, da sigla em inglês), código internacional desenvolvido pela Interpol que facilita o atendimento em tragédias como esta. Foi aberto um canal direto com os familiares e conhecidos de pessoas que poderiam estar no local do deslizamento, o que pode ajudar na identificação das vítimas.



O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estimam ao menos 30 desaparecidos no deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná.