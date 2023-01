Franklin de Freitas

Depois de muita chuva desde a terça-feira, o tempo pode dar uma trégua a partir de hoje. Apesar da possibilidade de chuviscos, o volume de chuva não deve ser intenso, como foi ontem em Curitiba.



Apesar disso, a quarta-feira contabilizou estragos na Capital, com pelo menos 11 queda de árvores e galhos e quatro solicitações de lonas para cobertura.



No Litoral, a chuva também provocou transtornos, com alagamentos nos municípios litorâneos desde a terça-feira. Na noite daquele dia um novo deslizamento aconteceu na Estrada da Graciosa, bloqueando novamente o tráfego.



Até o fim de semana a estabilidade deve prevalecer no Paraná. Chuviscos podem acontecer entre a Grande Curitiba, Serra do Mar e Litoral.