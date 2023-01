Mario Akira

Esta segunda-feira (23) foi mais um dia com momentos de chuva em Curitiba. Mesmo com o sol aparecendo em parte da manhã e da tarde, houve pancadas de chuva nos dois períodos e também de noite.



Para esta terça-feira (24), a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de maior estabilidade. Ainda que possam ocorrer chuviscos localizados, a tendência é de céu claro a maior parte do dia.



Assim deve permanecer até o fim de semana, com sol e temperaturas mais altas, que podem chegar aos 28ºC no sábado (28).



No domingo (29), as nuvens podem voltar com mais cobertura.