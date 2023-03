Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Curitiba registrou um forte temporal na tarde desta sexta-feira (10 de março), uma situação que causou alguns transtornos pela cidade, com registro de alagamento, erosão e uma situação de risco, envolvendo o resgate de pessoas ilhadas. As informações constam no Boletim de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, divulgado no final da tarde de hoje.

Segundo a corporação, até às 17 horas a Estação do Simepar registrava uma precipitação acumulada de 29 milímetros na capital paranaense, com a ocorrência de rajadas de vento que chegaram a 13,7 quilômetros por hora (km/h).

Ainda de acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), não houve registro de desabrigados, desalojados ou feridos. Por outro lado, três ocorrências foram registradas:

1) uma solicitação sobre alagamento, na Rua Dante Honório, no bairro Xaxim;

2) uma solicitação tratando de erosão, na Rua Maria de Lourdes Kudri, no Barreirinha;

3) e uma solicitação de resgate de pessoas ilhadas, na Rua José Alceu Berger, no Santa Cândida.

As Administrações Regionais e os núcleos estão em constante monitoramento para as possíveis situaçõies que possam vir a ocorrer, com o COMPDEC ressaltando, ainda, que segue em alerta. A Coordenadoria, inclusive, informa que há possibilidade de pancadas de chuvas regionalizadas durante a noite.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Fim de semana será com baixa amplitude térmica

A massa de ar que predomina sobre o Paraná continua bastante instável neste sábado (11). Desta forma teremos mais um dia com chuvas em boa parte das regiões paranaenses. Principalmente a partir da tarde há condições favoráveis a ocorrência de tempestades localizadas.

Durante o fim de semana, a amplitude térmica (diferença entre a menor e maior temperatura), fica baixa na Capital. A mínima gira em torno dos 18°C no sábado e domingo (12), e a máxima não passa dos 22°C, segundo a previsão do Simepar.