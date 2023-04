José Fernando Ogura/Arquivo ANPr

A chuvarada prevista pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aos poucos se espalha pelo Estado. Esta noite de domingo (16) já teve relâmpagos e trovoadas em Curitiba, acompanhada de chuva moderada, mas que poderia se intensificar de madrugada.

A tarde desta segunda-feira (17) tem situações de tempo distintas entras regiões do Paraná. Na faixa norte do Estado, o sol predominou, com nebulosidade variável, na maioria das cidades. Na “metade sul” paranaense chovia em várias cidades, inclusive com ocorrência de trovoadas.

No sábado (15), o Simepar emitiu um aviso de grande possibilidade para chuva intensa entre a segunda (17) e terça (18) e na quarta (19) em volume menor.

As temperaturas seguem amenas. Algum frio mais forte deve vir a partir da quarta ou quinta (20).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja para chuva intensa na região Sul do País.