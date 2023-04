Reprodução / Twitter Plantão 190

A chuva nos últimos dias obrigou o fechamento, de novo, de um trecho da BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, nesta terça-feira. A medida foi preventiva frente ao grande volume de chuva na Serra do Mar. O local sofreu deslizamento no fim do mês de novembro de 2022, também por causa da chuva em excesso. Motoristas tiveram que procurar caminhos alternativos.



O trecho foi totalmente liberado apenas depois das 20 horas de terça. A previsão para os próximos dias é de tempo bom no Paraná, incluindo a Serra do Mar, Litoral e Grande Curitiba. O sol deve predominar até o fim de semana no Estado.