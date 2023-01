As chuvas que atingiram a região Oeste do Estado estão afetando o abastecimento de água em diversos sistemas nesta segunda-feira, 2 de janeiro. As cidades de Catanduvas, Braganey, Corbélia, Iguatu, Lindoeste, Capitão Leônidas Marques e Santa Tereza do Oeste, mais os distritos de Rio do Salto, em Cascavel, Longuinópolis, em Braganey, e Vila Agro Cafeeira, em Matelândia, podem ter falta de água em todas as regiões em função da falta de energia nas unidades de produção e distribuição de água.

As equipes da Copel trabalham para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento da energia. Porém, ainda não há previsão para conclusão dos serviços. A princípio, a estimativa é que a normalização no abastecimento ocorra somente durante a noite.

As cidades de Ibema e de Matelândia e o distrito de Santo Izidoro, em Três Barras do Paraná, também foram afetados pelas chuvas e a falta de energia, porém, os sistemas já foram restabelecidos. A falta de energia afeta ainda o poço de Santa Tereza do Oeste, no entanto, o sistema está abastecido normalmente, por enquanto.

FUNCIONAMENTO – Todo maquinário e equipamentos dos sistemas de abastecimento precisam do fornecimento de energia. No caminho percorrido pela água há necessidade de motores, bombas, válvulas e sistemas de automação. Portanto, quando falta energia também pode faltar água.