Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Chuvas acompanhadas de ventos fortes prejudicam o abastecimento de água em vários municípios paranaenses nesta segunda-feira (2). Temporais deixaram algumas estações da Sanepar sem energia elétrica.

As chuvas que atingiram a região Oeste do Estado afetaram o abastecimento de água em diversos sistemas. As cidades de Catanduvas, Braganey, Corbélia, Iguatu, Lindoeste, Capitão Leônidas Marques e Santa Tereza do Oeste, mais os distritos de Rio do Salto, em Cascavel, Longuinópolis, em Braganey, e Vila Agro Cafeeira, em Matelândia, podem ter falta de água em todas as regiões pela falta de energia nas unidades de produção e distribuição de água.

As equipes da Copel trabalham para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento da energia. Porém, ainda não há previsão para o retorno da energia. A princípio, a previsão é a de que a normalização no abastecimento ocorra somente durante a noite.

Falta de energia também afeta o abastecimento em Grandes Rios, Ubiratã, São Miguel do Iguaçu, Palmas, Iporã e Nova Aurora, em outras regiões do Paraná.

Áreas de instabilidade seguem avançando sobre o Estado nesta tarde. Chuvas estão associadas também à ocorrência de raios, principalmente entre o norte e os Campos Gerais. A instabilidade também aumenta sobre a Tríplice Fronteira, com novos eventos de chuva se propagando do Paraguai/Argentina em direção ao oeste/sudoeste paranaense.