Prefeitura de Antonina

As fortes chuvas deixam as cidades do Litoral do Paraná em alerta neste início de semana. Segundo o Simepar, somente hoje choveu 123 mm em Guaratuba e 52,8 em Paranaguá até as 17 horas.

Em Pontal do Paraná, as aulas na rede municipal foram suspensas nesta segunda (13), assim como a coleta de resíduos em algumas localidades mais atingidas pela chuva. Na mesma cidade, a Unidade Básica de Saúde de Ipanema está com os atendimentos suspensos em decorrência das fortes chuvas. As pessoas que tiverem consultas agendadas serão remarcadas para outro dia.



Em Guaratuba, a Prefeitura informou que está preparada para atender famílias ilhadas e segue monitorando a situação dos transtornos causados pelas chuvas nas últimas horas.

Os atendimentos às famílias estão sendo realizados pela equipe da Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social no Ginásio de Esportes Governador José Richa, localizado na Rua José Nicolau Abagge n°1284. Foi emitido alerta para quem mora perto dos rios Cubatão e Canasvieira, onde a água está quase no nível das pontes.

Estrada da Graciosa e BR-376 estão bloqueadas

Desde a madrugada de domingo (12), a Estrada da Graciosa está interdida devido ao escorregamento de terra, vegetação e rochas em pontos que já haviam sido danificados nos meses anteriores, no km 8 e km 12. As chuvas que atingem a região voltaram a causar o movimento de materiais, bloqueando a pista.

A BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, foi bloqueada totalmente na noite de domingo (12) por segurança devido à chuva forte, reaberta e novamente fechada na manhã desta segunda (13).