A BR-277, na tarde de ontem: na última semana, estrada foi fechada para o tráfego (Jorge Prado)

As chuvas que não dão trégua no Litoral do Paraná também não param de causar transtornos. Ontem, a BR-376 foi interditada, liberada, interditada e novamente liberada nos dois sentidos. A via foi fechada na noite de domingo e reaberta na manhã de ontem. Mas, como as chuvas não pararam, novo bloqueio foi anunciado de tarde e de noite, voltou a ter o trecho liberado.



“Seguindo com o procedimento preventivo da BR-376 em razão dos altos níveis pluviométricos indicados, a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiram interditar os dois sentidos (Paraná e Santa Catarina), para segurança dos usuários da rodovia, por volta das 16h desta segunda-feira (ontem)”, escreveu a Concessionária Autopista Litoral Sul, em nota, de tarde. Às 22 horas, com a melhora no tempo, a rodovia foi aberta ao tráfego novamente.



Os pontos de interdição sentido sul eram no km 633 da BR-376, em Guaratuba, no Posto da PRF, e no sentido norte km 06 e km 01 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).



Também no domingo, a Estrada da Graciosa, na Serra do Mar, também foi fechada para o tráfego, e só foi liberada na tarde de ontem. A rodovia estava interditada desde a manhã de domingo, após escorregamentos de terra atingirem o km 8 e o km 12, em locais que já estavam danificados desde o final do ano passado.



Equipes da obra de recuperação emergencial da Graciosa realizaram a remoção da terra, vegetação e rochas que escorregaram sobre a pista e também lavaram a lama que havia se acumulado com o apoio de um caminhão-pipa. Antes da liberação também foram instaladas mais barreiras de concreto New Jersey no km 12, onde foi registrado maior movimento de material sobre a rodovia.



Veículos podem voltar a transitar no trecho, que permanece com operação pare-e-siga entre o km 7 e km 8 e entre o km 11 e km 12, onde estão em andamento os serviços de recuperação dos taludes danificados pelas chuvas em meses anteriores. A previsão é de concluir a maioria dos serviços de contenção até maio, prazo que pode ser prorrogado devido às constantes chuvas no Litoral.



Apesar da liberação, o DER/PR recomenda que os usuários evitem utilizar a Estrada da Graciosa durante períodos de chuva, exceto em casos de extrema necessidade.



Cidades

As chuvas também causam transtornos para as cidades litorâneas. Em Pontal do Paraná, as aulas na rede municipal foram suspensas, ontem, assim como a coleta de resíduos em algumas localidades mais atingidas pela chuva. Na mesma cidade, a Unidade Básica de Saúde de Ipanema estava com os atendimentos suspensos em decorrência das fortes chuvas.



Em Guaratuba, a Prefeitura informou que está preparada para atender famílias ilhadas e segue monitorando a situação dos transtornos causados pelas chuvas nas últimas horas.



O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), registrava até a tarde de onbtem volumes de chuva entre 52 a 121,4 mm entre as cidades de Paranaguá e Guaratuba.



Em Matinhos, “as equipes das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras trabalhavam na desobstrução de canais, bueiros e ruas, além de remoção de galhos e árvores caídas com o uso de quatro escavadeiras de grande porte, três retroescavadeiras de pequeno porte e um efetivo aproximado de 35 pessoas envolvidas”, informou a Prefeitura em matéria na sua agência de notícias.



Previsão

O dia de hoje segue sem mudanças nas condições do tempo sobre o Paraná. Como vem ocorrendo nos últimos dias, pancadas de chuva ocorrem por diversos momentos, principalmente no interior do Estado. De modo geral, a instabilidade aumenta a partir do período da tarde sobre o Paraná, com eventos de chuva que podem estar associados também à ocorrência de raios. No Litoral, também estão previstas chuvas mais fortes até a manhã de hoje.

Período chuvoso provoca prejuízos “incalculáveis”

Na semana passada foi a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná que ficou fechada para o tráfego depois que rachaduras foram abertas no km 33,5. O fechamento foi na quarta-feira. No dia seguinte o trânsito foi retomado, mas em pista simples nos dois sentidos.



Esses problemas nas rodovias que cortam a Grande Curitiba, especialmente entre Curitiba e o Litoral do Paraná e Santa Catarina, vêm desde o fim de 2022, quando delsizamentos nas BRs 277 e 376 provocaram interdições totais.



Esses bloqueios causam consequências para a economia paranaense. Na semana passada, com a nova interdição da BR-277, a a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) emitiu uma nota manifestando preocupação com a situação, e os prejuízos “incalculáveis” para a economia paranaense, especialmente neste momento de escoamento da safra pelo Porto de Paranaguá.



A Faep critica a demora na licitação das rodovias paranaenses, que já deveriam ter sido feitas nos últimos anos.



“Entre o fim de 2022 e o início de 2023, já assistimos a outros incidentes que culminaram com bloqueios na BR-277, na BR-376 e na Estrada da Graciosa. Uma análise técnica contratada pela FAEP tinha apontado que todos esses episódios poderiam ter sido evitados e/ou minimizados se houvesse a continuidade do serviço de monitoramento geológico que era feito pelas concessionárias. Ou seja, tratava-se de um caos anunciado”, dizia a nota da semana passada.

O dia seguinte

Cartilha ajuda no pós enchente

Uma cartilha gratuita, elaborada por Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional, Conselho Federal de Química, Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas e Sindicato das Empresas de Controle de Vetores e Pragas Urbanas visa auxiliar as populações atingidas por enchentes e inundações, minimizando a possibilidade de contaminações e orientando sobre como realizar a higienização correta dos locais atingidos, controlando, dessa forma, a proliferação de vetores e pragas urbanas.



A cartilha Enfrentando Estragos Causados por Chuvas Fortes, Alagamentos e Enchentes oferece soluções de higienização de objetos, superfícies e ambientes e medidas para garantir a sanitização da água para consumo. Ela aborda ainda medidas de controle de pragas e vetores, como ratos, baratas e mosquitos transmissores de doenças, além de informar sobre as principais formas de contato das autoridades que podem ser acionadas em caso de inundações e enchentes.