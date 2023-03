Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) implantou sinalização de emergência no km 44+500 da PR-090, local atingido por deslizamento de terra, vegetação e rochas nesta segunda-feira (06) e permanece monitorando a situação. O trecho fica em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, após o fim do pavimentação.

O maquinário já está mobilizado na rodovia para realizar os trabalhos de remoção do material assim que as condições climáticas forem favoráveis. Técnicos do DER/PR analisaram o escorregamento e avaliaram que ele está estável. A rodovia está em meia pista no local, exigindo cautela dos usuários.

Inicialmente foi informado que o dano estava no km 40, mas após verificação o DER/PR constatou que a sua localização exata é no km 44+500.

REGIÃO – As constantes chuvas desta semana prejudicaram outras rodovias de revestimento primário na região. Na PR-092, entre Doutor Ulysses e Cerro Azul, serão necessários serviços de reconformação da pista em múltiplos pontos com buracos.

Na PR-340, entre Tunas do Paraná, foram registrados escorregamentos de terra de pequeno porte em vários locais, não chegando a interromper o tráfego, mas afetando a pista de rolamento.

O DER/PR está monitorando ambas rodovias e deve iniciar os serviços nestes trechos já nos próximos dias.

CHUVAS – Durante os períodos de chuvas o DER/PR recomenda aos usuários que evitem utilizar as rodovias nestes trechos devido aos riscos de novos escorregamentos e baixa visibilidade, exceto em caso de extrema necessidades.