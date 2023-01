Ricardo Marajó/SMCS

Mais uma horta urbana mantida com o apoio da Prefeitura de Curitiba foi inaugurada nesta quinta-feira (19/01), na Regional CIC. É a Horta Paraíso Dembinski, que o prefeito Rafael Greca definiu como “um supermercado sem caixa, para o alimento compartilhado entre irmãos”. “E com esse presente, da comunidade para a comunidade, começam os festejos pelos 330 anos da nossa gloriosa Curitiba”, completou.

Instalada em um terreno de 2.163 metros quadrados, sob um linhão de energia da Copel, a horta tem 155 canteiros cultivados por representantes de 35 famílias da região. Juntos, eles beneficiam cerca de 400 pessoas com vegetais frescos e livres de agrotóxicos. Elas também podem comercializar o excedente.

Cor e sabor

Além de produzir hortaliças como beterraba, alface, repolho, salsinha, cebolinha e couve, o espaço também abriga uma composteira – para transformar restos orgânicos e fertilizante natural – e uma caixa do projeto Jardins de Mel, povoada por abelhas sem ferrão da espécie Jataí. A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) dá suporte técnico à inicaitiva.

Além de uma geladeira solidária instalada na entrada, para alimentar quem trabalha na horta ou simplesmente precisa de ajuda, canteiros de flores embelezam o espaço, pronto para a colheita. “Podemos começar a colher 1 tonelada de alimentos e iniciar um novo plantio”, anunciou o secretário da SMSAN, Luiz Gusi. O prefeito Rafael deu início ao plantio simbólico, depositando mudas de alface crespa em um canteiro suspenso.

Amostra da qualidade das hortaliças produzidas no local já pôde ser foi oferecida aos participantes da inauguração. Foi um saboroso e nutritivo suco natural. “É uma mistura de couve tirada da horta com abacaxi, hortelã e limão”, explicou a servidora da SMSAN encarregada de preparar a bebida, Edna Rodrigues da Silva.

Produzindo alimentos e saúde

A nova horta é a 146ª da cidade e a segunda coordenada pela Associação Martas e Marias. “Alimentar as pessoas que precisam, com a urgência da fome e de forma digna, é o que importa”, disse a responsável pela entidade, pastora Marta Maria Nunes.

Os agricultores urbanos da CIC estão orgulhosos de seus canteiros. “Tenho paixão pela terra desde criança e me apresentei para cuidar da horta assim que soube do projeto”, disse o baiano de nascimento e segurança aposentado Aurino Gualberto de Oliveira.

Para o metalúrgico aposentado Euclides Nunes Pereira, a horta é mais do que o privilégio de produzir o que ele e a vizinhança vão comer. “Fiquei muito deprimido quando me aposentei e a horta me resgatou da tristeza. Estou até namorando”, conta.

Novata na lida com a terra, a diarista Lilian Siqueira gosta tanto do projeto que encontra tempo para cuidar da horta todo dia. “Venho aguar as plantinhas de manhã, antes de trabalhar. Quando é possível, venho também de tarde. Estou adorando”, relata.

Participaram da inauguração da horta Paraíso Dembinski o vice-prefeito de Curitiba e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel; a presidente da FAS (Fundação de Ação Social), Maria Alice Erthal; o presidente da Curitiba S/A, Marcelo Frehse; o secretário municipal extraordinário para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, Leverci Silveira Filho; o superintendente de Meio Ambiente Fundiário da Copel, Carlos Eduardo Medeiros; os vereadores Marcelo Fachinello (presidente da Câmara Municipal), Geraldo Bobato, Toninho da Farmácia e Márcio Barros; e o assessor de Articulação Política do Gabinete do Prefeito, Lucas Navarro.